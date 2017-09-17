"Цзянсу" Капелло отобрал очки у "Гуанчжоу" Сколари

"Цзянсу Сайнти" под руководством экс-наставника сборной России Фабио Капелло сыграл вничью с "Гуанчжоу Эвергранд" - 2:2. Подопечные Луиза Фелипе Сколари, несмотря на потерю очков, лидируют в таблице, опережая "Шанхай Шанган" на 6 очков.

Чемпионат Китая

Суперлига

25-й тур

"Гуйчжоу Чжичэн" - "Хэнань Цзянье" - 2:1 (0:0)

Голы: Лян Сюмин, 60 (1:0). Кастро, 72 (2:0). Важ Те, 79 (2:1).

Удаление: Ян Куо (Х), после матча.

"Цзянсу Сайнти" - "Гуанчжоу Эвергранд" - 2:2 (1:1)

Голы: Гуларт, 11 (0:1). Ян Боюй, 33 (1:1). Алан, 75 (1:2). Ван Сон, 87 (2:2).