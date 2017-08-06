23:56 6 августа | Футбол — Зарубежные

"Црвена Звезда" разгромила "Чукарички"

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В матче 3-го тура чемпионата России "Црвена Звезда" на своем поле обыграла "Чукарички" – 3:0. Дубль оформил Александр Пешич. В стартовом составе красно-белых вышли бывшие игроки "Ростова" Гелор Канга и Душан Анджелкович. Напомним, что "Звезда" – соперник "Краснодара" по плей-офф Лиги Европы.

Чемпионат Сербии

3-й тур

"Црвена Звезда" – "Чукарички" – 3:0 (1:0)

Голы: Пешич, 20 (1:0). Пешич, 74 (2:0). Стойкович, 81 (3:0).

Нереализованный пенальти: Пешич, 20.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/serbiya/highest/2017-2018/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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andreiwantsev

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02:03

баламошка

Нелюбимая команда Шпалыча,наверное. Он ведь ненавидит рукавички.

01:30

Star of Kama

только чемпионата Сербии!)

00:05