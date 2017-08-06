"Црвена Звезда" разгромила "Чукарички"

В матче 3-го тура чемпионата России "Црвена Звезда" на своем поле обыграла "Чукарички" – 3:0. Дубль оформил Александр Пешич. В стартовом составе красно-белых вышли бывшие игроки "Ростова" Гелор Канга и Душан Анджелкович. Напомним, что "Звезда" – соперник "Краснодара" по плей-офф Лиги Европы.
Чемпионат Сербии
3-й тур
"Црвена Звезда" – "Чукарички" – 3:0 (1:0)
Голы: Пешич, 20 (1:0). Пешич, 74 (2:0). Стойкович, 81 (3:0).
Нереализованный пенальти: Пешич, 20.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/serbiya/highest/2017-2018/
andreiwantsev
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02:03
баламошка
Нелюбимая команда Шпалыча,наверное. Он ведь ненавидит рукавички.
01:30
Star of Kama
только чемпионата Сербии!)
00:05