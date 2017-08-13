"Црвена Звезда" перед игрой с "Краснодаром" победила "Бачку"

В матче 5-го тура чемпионата Сербии "Црвена Звезда" на своем поле одолела "Бачку" – 3:1. По голу забили Александар Пешич, Абрахам Фримпонг и Урош Рачич. Экс-защитник "Ростова" Душан Анджелкович вышел в старте хозяев, другой бывший дончанин Гелор Канга остался в запасе.

Напомним, что красно-белые являются противниками "Краснодара" в плей-офф Лиги Европы. Первый матч между "быками" и "Звездой" пройдет 17 августа, начало – в 20.00 по московскому времени.

Чемпионата Сербии

5-й тур

"Црвена Звезда" – "Бачка" – 3:1 (1:0)

Голы: Пешич, 38 (1:0) Фримпонг, 54 (2:0). Чекович, 82 (2:1). Рачич, 86 (3:1).