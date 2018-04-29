20:34 | Футбол — Зарубежные

"Црвена Звезда" - чемпион Сербии

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"Црвена Звезда" стала чемпионом Сербии-2017/18. В игре 34-го тура команда обыграла "Напредак" за счет дубля Ненада Крстичича. 

Для белградского клуба это 28-е чемпионство в истории, включая чемпионаты Югославии и Сербии и Черногории.

Цвета "Црвены Звезды" защищает ряд футболистов, игравших ранее в России: Душан Анджелкович ("Ростов", "Краснодар"), Милан Родич ("Зенит", "Волга", "Крылья Советов"), Митчелл Дональд, Дамьен Ле Таллек (оба - "Мордовия") и Бранко Йовичич ("Амкар").

Чемпионат Сербии

Суперлига

Чемпионская группа

34-й тур

"Напредак" - "Црвена Звезда" - 0:2 (0:0)

Голы: Крстичич, 78 (0:1). Крстичич, 89 (0:2).

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/serbiya/highest/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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ЕЕНИТ-2007

братча

21:30

Dimik1976

Петкович наверное расстроен... и там не стал и здесь.....не станет!

21:02

баламошка

Молодцы! Спартак с вами!

20:39

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