"Црвена Звезда" - чемпион Сербии

"Црвена Звезда" стала чемпионом Сербии-2017/18. В игре 34-го тура команда обыграла "Напредак" за счет дубля Ненада Крстичича.

Для белградского клуба это 28-е чемпионство в истории, включая чемпионаты Югославии и Сербии и Черногории.

Цвета "Црвены Звезды" защищает ряд футболистов, игравших ранее в России: Душан Анджелкович ("Ростов", "Краснодар"), Милан Родич ("Зенит", "Волга", "Крылья Советов"), Митчелл Дональд, Дамьен Ле Таллек (оба - "Мордовия") и Бранко Йовичич ("Амкар").

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34-й тур

"Напредак" - "Црвена Звезда" - 0:2 (0:0)

Голы: Крстичич, 78 (0:1). Крстичич, 89 (0:2).