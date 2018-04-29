"Црвена Звезда" - чемпион Сербии

"Црвена Звезда" стала чемпионом Сербии-2017/18. В игре 34-го тура команда обыграла "Напредак" за счет дубля Ненада Крстичича.
Для белградского клуба это 28-е чемпионство в истории, включая чемпионаты Югославии и Сербии и Черногории.
Цвета "Црвены Звезды" защищает ряд футболистов, игравших ранее в России: Душан Анджелкович ("Ростов", "Краснодар"), Милан Родич ("Зенит", "Волга", "Крылья Советов"), Митчелл Дональд, Дамьен Ле Таллек (оба - "Мордовия") и Бранко Йовичич ("Амкар").
Чемпионат Сербии
Суперлига
Чемпионская группа
34-й тур
"Напредак" - "Црвена Звезда" - 0:2 (0:0)
Голы: Крстичич, 78 (0:1). Крстичич, 89 (0:2).
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/serbiya/highest/2017-2018/
ЕЕНИТ-2007
братча
21:30
Dimik1976
Петкович наверное расстроен... и там не стал и здесь.....не станет!
21:02
баламошка
Молодцы! Спартак с вами!
20:39