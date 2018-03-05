Чорлука и Пашалич - в расширенном составе сборной Хорватии на товарищеские матчи

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал расширенный состав команды на два товарищеских матча против Перу и Мексики. В заявку вошли защитник "Локомотива" Ведран Чорлука и полузащитник "Спартака" Марио Пашалич.

Полностью предварительная заявка сборной Хорватии выглядит следующем образом:

Вратари: Даниэль Субашич ("Монако"), Ловре Калинич ("Гент"), Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб);

Защитники: Ведран Чорлука ("Локомотив"), Домагой Вида ("Бешикташ"), Иван Стринчич ("Сампдория"), Деян Ловрен ("Ливерпуль"), Шиме Врсалько ("Атлетико"), Йосип Пиварич ("Динамо" Киев), Тин Йедвай ("Байер"), Матей Митрович ("Брюгге"), Марин Леовац ("Риека"), Зоран Нижич ("Хайдук");

Полузащитники: Лука Модрич ("Реал") Иван Ракитич ("Барселона"), Матео Ковачич ("Реал"), Милан Бадель ("Фиорентина"), Марсело Брозович ("Интер"), Марко Рог ("Наполи"), Марио Пашалич ("Спартак"), Филипп Брадарич ("Риека");

Нападающие: Марио Манджукич ("Ювентус"), Иван Перишич ("Интер"), Никола Калинич ("Милан"), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм"), Марко Пьяцца ("Шальке"), Дуйе Чоп ("Стандарт"), Анте Ребич ("Айнтрахт"), Иван Сантини ("Кан").

Окончательная заявка команды на матчи с Перу и Мексикой (20 полевых игроков и три вратаря) будет объявлена через 10 дней.

Встреча Хорватии с Перу состоится 23 марта, с Мексикой - 27 марта.