Черчесов прилетел в Лондон на церемонию наград ФИФА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прилетел в Лондон, где сегодня вечером состоится церемония вручения наград ФИФА. 55-летний специалист был в расширенном списке на звание лучшего тренера года, но в финальную тройку не попал.

Всего в церемонии вручения наград ФИФА призы будут вручены в семи номинациях. Полузащитник сборной России Денис Черышев вошел в десятку претендентов на приз за самый красивый гол.

Церемония начнется в 22.30 по московскому времени.