19:34 | Футбол — Зарубежные

Чемпионская раздевалка "Селтика". Видео


"Селтик" в Твиттере опубликовал видеоролик из раздевалки команды после разгромной победы в дерби "Старой фирмы" над "Рейнджерс" (5:0) в матче 35-го тура чемпионата Шотландии. Благодаря этой победе бело-зеленые оторвались от преследователей на 10 очков и обеспечили себе чемпионский титул.

Отметим, что для "кельтов" этот чемпионский титул стал седьмым подряд и 49-м в истории.

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