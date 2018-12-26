Бывший защитник "Интера" Майкон возобновил карьеру в 37 лет

Бывший защитник миланского "Интера" Майкон решил возобновить карьеру. Он подписал годичный контракт с командой второго бразильского дивизиона "Крисиума", сообщает официальный сайт клуба.

За этот клуб игрок выступал до того, как он начал играть за профессиональные команды. Помимо "Крисиумы" и "Интера", Майкон играл за "Крузейро", "Манчестер Сити", "Монако" и "Рому". В составе "Интера" бразилец выиграл Лигу чемпионов в 2010 году. Также на его счету 76 матчей и 7 голов в составе национальной сборной Бразилии, за которую он играл с 2003 по 2014 годы.