Бывший тренер "Спартака" стал помощником Якина в "Сьоне"

Марко Отеро, ранее входивший в тренерский штаб "Спартака", назначен помощником главного тренера "Сьона" Мурата Якина, информирует официальный сайт швейцарского клуба.

Отеро вместе с Якином работали в "Спартаке" в 2014-2015 годах.

"Сьон" после 10 туров чемпионата Швейцарии занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков.

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