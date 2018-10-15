Бывший тренер "Спартака" стал помощником Якина в "Сьоне"

Марко Отеро, ранее входивший в тренерский штаб "Спартака", назначен помощником главного тренера "Сьона" Мурата Якина, информирует официальный сайт швейцарского клуба.
[News] Marco Otero nommé assistant de Murat Yakin: https://t.co/naIA9GfAuG ⚪️🔴#FCSion #HopSion pic.twitter.com/2l7tuj3WoJ– FC Sion (@FCSion) 15 октября 2018 г.
Отеро вместе с Якином работали в "Спартаке" в 2014-2015 годах.
"Сьон" после 10 туров чемпионата Швейцарии занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков.
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