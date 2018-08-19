Бывший тренер брестского "Динамо" рассказал, почему Милевский покинул клуб

Бывший тренер брестского "Динамо" Андрей Шпилевский - о причинах ухода из команды нападающего Артема Милевского.

Ранее форвард заявил о тренере: "При этом человек пришел из ниоткуда. Брать и убирать лидеров команды. Да какой у него уровень работы, если он тренировал только в академии "Лейпцига"? Что он может сказать? Он футбола в жизни не видел нормального ".

- На очень многое я закрывал глаза, на все: ужасную репутацию, на все слухи, хотел сам убедиться. Но когда человек не соблюдает ни капельки уважения и респекта, не только ко мне, но и к партнерам, то надо принимать для всех правильное решение, в первую очередь для команды. Я пришел ниоткуда? Клуб бундеслиги, играющий в Лиге чемпионов, где работают высококвалифицированные специалисты, один из лучших менеджеров (Ральф Рагник) в Европе, это ниоткуда? Милевского и многих других туда даже на стажировку не взяли бы, где надо всем сотрудникам проходить через асессмент-центр, перед тем как тебя берут на работу, не говоря о привилегии там работать. Я футбольной жизни не видел? С теми легендарными людьми, про которых читал, с которыми общался, проводил время и меня окружали и окружают можно только лишь завидовать. Спасибо богу за это, - цитирует специалиста Tribuna.com со ссылкой на его аккаунт в Инстаграме. - Убрать лидеров? Лидер – это, не говоря про индивидуальный класс футболиста, профессионал, профессионал и еще раз профессионал. Отношения к делу, к тренеру, к партнерам, к зрителям (это не только помахать рукой), к превентивным и восстановительным мерам (сон, питание, режим и так далее). Здесь я уже лучше не буду продолжать, а то могут очень многие от этого пострадать... Или почему Зе Роберто, Мальдини, Зеедорф, Хави, Роббен, Риббери, Гиггз, Федерер и так далее в 35-42 года на топ уровне играли или играют?

На данный момент футболист является свободным агентом.