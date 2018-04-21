Бывший нападающий "Спартака" Мовсисян удален в дебютном матче за шведский "Юргорден"

Нападающий "Юргордена" Юра Мовсисян был удален в своем дебютном матче против "АИК" (0:2), который состоялся 15 апреля. Армянский нападающий, известный по выступлениям за "Краснодар" и "Спартак", получил прямую красную карточку за удар соперника головой, сообщает официальный сайт "Юргордена".



Мовсисян вышел на 76-й минуте и уже в добавленное время повздорил с защитником соперников Даниэлем Сундгреном. В борьбе за мяч армянский нападающий упал, и швед стал что-то ему выговаривать. Мовсисян поднялся, подошел к Сундгрену вплотную и слегка двинул головой. Швед упал. Арбитр встречи незамедлительно выписал нападающему красную карточку.



Позже дисциплинарная комиссия продлила дисквалификацию еще на два матча. Мовсисян уже пропустил победную встречу с "Мальме" (3:0) и не сыграет в субботнем матче с "Эльфсборгом", который пройдет 23 апреля.



Права на 30-летнего форварда принадлежат "Реал Солт-Лейк". В марте 2018 года Мовсисян отправился в аренду в "Юргорден" на шесть месяцев. ​