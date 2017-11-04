Бывший игрок "Палермо" - лучший бомбардир чемпионата Китая, Халк - в топ-5

Нападающий "Гуанчжоу Фули" Эрон Захави стал лучшим бомбардиром чемпионата Китая. Бывший форвард "Палермо" забил 26 голов в 30 матчах турнира. В тройку вошел бразилец Рикардо Гуларт, выступающий за чемпиона страны "Гуанчжоу Эвергранд" и игрок "Шанхай Шанган" Ву Лэй. Футболист команды Андре Виллаш-Боаша стал единственным китайцем, сумевшим забить в турнире больше 10 голов.

Партнер Ву Лэя по команде - экс-форвад "Зенита" Халк - с 16 голами занял шестое место.

Чемпионат Китая

Суперлига

Бомбардиры

1. Захави (Израиль, "Гуанчжоу Фули") - 26 (2 - с пенальти)

2. Гуларт (Бразилия, "Гуанчжоу Эвергранд") - 20 (6)

Ву Лэй (Китай, "Шанхай Шанган") - 20 (0)

4. Лавесси (Аргентина, "Хэбэй") - 17 (4)

5. Халк (Бразилия, "Шанхай Шанган" - 16 (4)

Травалли (Гамбия, "Яньбьянь") - 16 (3)