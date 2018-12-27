Бывшего игрока сборной Дании ранили из дробовика в Копенгагене

Бывший форвард датской сборной Ники Билли Нильсен получил огнестрельное ранение из дробовика в своем доме в Копенгагене, сообщает Ekstrabladet.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на среду. Спортсмен был ранен в руку. По делу проходят трое подозреваемых, двое из которых уже задержаны. Ими оказались 23-летняя женщина и 30-летний мужчина, которые отрицают свою вину. Третий подозреваемый сейчас разыскивается.

Ники Билли Нильсен сейчас не имеет контракта ни с одним клубом. В своей карьере 30-летний форвард выступал за испанские "Вильярреал", "Эльче" и "Райо Вальекано", итальянскую "Реджину", норвежский "Русенборг", французский "Эвиан", датский "Эсбьерг", польский "Лех" и греческий "Панионис". Также он провел три матча за сборную Дании, в которых забил один гол.