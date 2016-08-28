Будущий соперник "Зенита" "Маккаби" обыграл "Ашдод"

"Маккаби" из Тель-Авива на выезде одолел "Ашдод" (2:1) в матче 2-го тура чемпионата Израиля. Решающим стал гол с пенальти защитника Таля Бен Хаима, известного по выступлениям за "Челси", "Болтон" и "Манчестер Сити". Для его команды эта победа стала второй подряд в чемпионате.
Напомним, что "Маккаби" является соперником "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы.
Чемпионат Израиля
2-й тур
"Ашдод" – "Маккаби" (Тель-Авив) – 1:2 (1:2)
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Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/israel/premier/2016-2017/