Будущий клуб Слуцкого "Витесс" с Караваевым и Бюттнером забил 5 голов "Твенте"

"Витесс" разгромил "Твенте" в матче 33-го тура чемпионата Голландии - 5:0. В составе команды 90 минут отыграли российский защитник Вячеслав Караваев и бывший игрок "Динамо" Александр Бюттнер.

Летом "Витесс" возглавит бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий.

"Витесс" поднялся на шестое место в турнирной таблице за тур до окончания основной стадии чемпионата и обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге Европы.

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33-й тур

"Витесс" - "Твенте" - 5:0 (1:0)

Голы: Сереро, 41 (1:0). Матавж, 53 (2:0). Линссен, 68 (3:0). Линссен, 71 (4:0). Матавж, 88 (5:0).

"Витесс": Хауэн, Бюттнер, Кашия, Караваев, Миязга (ван дер Верфф, 79), Сереро, Фор (Брюнс, 74), Маунт, Беренс (ван Берген, 24), Матавж, Линссен.