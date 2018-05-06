Будущий клуб Слуцкого "Витесс" финишировал в Голландии шестым и поборется за путевку в Лигу Европы

Завершился второй круг высшего голландского дивизиона. В заключительном 34-м туре "Витесс" сыграл вничью с "Виллемом II" - 2:2. В составе "Витесса" 90 минут отыграли россиянин Вячеслав Караваев и бывший защитник "Динамо" Александр Бюттнер. Таким образом, клуб занял шестое место в турнирной таблице и разыграет путевку в Лигу Европы на следующий сезон. В полуфинале плей-офф клуб сыграет с "Ден Хагом", а в случае выхода в финал - с победителем противостояния "Утрехт" - "Херенвен".

Напомним, что со следующего сезона "Витесс" возглавит россиянин Леонид Слуцкий.

Чемпионом Голландии досрочно стал ПСВ. Вместе с ним в Лигу чемпионов пробился вице-чемпион "Аякс". АЗ и "Фейеноорд" заняли третье и четвертое место и попали в Лигу Европы.

Напрямую вылетел "Твенте", а "Рода" и "Спарта" попали в плей-офф за место в элите на следующий сезон.

Лучшим бомбардиром чемпионата Голландии стал иранский форвард АЗ Алиреза Джаханбахш с 18 голами.