"Брюгге" разгромил "Зюлте-Варегем", Габулов - снова вне заявки

"Брюгге" крупно обыграл "Зюлте-Варегем" в выездном матче 6-го тура чемпионата Бельгии - 5:2. Чемпионы Бельгии еще не потерпели ни одного поражения в сезоне и занимают первое место с 5 победами и 1 ничьей.

Российский вратарь "Брюгге" Владимир Габулов снова не был включен в заявку. Последний раз в число запасных он попадал в последней игре прошлого сезона против "Гента" (0:1), а выходил на поле 6 мая в матче с "Андерлехтом" (1:2).

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6-й тур

"Зюлте-Варегем" - "Брюгге" - 2:5 (0:3)