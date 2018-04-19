"Брюгге" разгромил "Шарлеруа". Первый сухой матч Габулова

"Брюгге" нанес разгромное поражение "Шарлеруа" со счетом 6:0 в матче 4-го тура плей-офф чемпионата Бельгии. У хозяев дубль оформил нападающий Уэсли, а также отличились полузащитники Руд Вормер, Ханс Ванакен, Лиор Рафаэлов и форвард Абдулай Диаби.

Все 90 минут отыграл российский вратарь черно-синих Владимир Габулов. Отметим, что голкипер впервые смог отстоять на ноль в составе бельгийской команды.

"Брюгге" упрочил лидерство в чемпионском плей-офф Высшей лиги, опережая "Андерлехт" на шесть очков. "Шарлеруа", в активе которого 27 очков, делит пятую строчку с "Генком".

Чемпионат Бельгии

Высшая лига

Плей-офф I

4-й тур

"Брюгге" - "Шарлеруа" - 6:0 (3:0)

Голы: Уэсли, 1 (1:0). Диаби, 27 (2:0). Вормер, 32 (3:0). Уэсли, 54 (4:0). Ванакен, 73 (5:0). Рафаэлов, 79 (6:0).

"Брюгге": Габулов, Денсвил, Мехеле, Митрович (Пулен, 46), Вормер, Ванакен, Накамба, Лимбомб (Кулс, 62), Диаби, Уэсли (Рафаэлов, 72), Диатта.

Предупреждение: Денсвил, 55.

Судья: Лардо.

19 апреля. Брюгге. Стадион Jan Breydelstadion.

Турнирная таблица чемпионата Бельгии