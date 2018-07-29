"Брюгге" разгромил "Эпен" на старте чемпионата Бельгии

"Брюгге" в матче 1-го тура чемпионата Бельгии обыграла "Эпен" - 5:2. Хет-трик в этой встрече забил Йелле Фоссен, дубль - Уэсли.

Российский голкипер "Брюгге" Владимир Габулов не попал в заявку на этот матч.

Чемпионат Бельгии

1-й тур

"Брюгге" - "Эпен" - 5:2 (3:0)

Голы: Уэсли, 7 (1:0). Фоссен, 24 - с пенальти (2:0). Уэсли, 26 (3:0). Фоссен, 54 (4:0). Окенси, 70 (4:1). Луис Гарсия, 73 - с пенальти (4:2). Фоссен, 89 - с пенальти (5:2).

"Брюгге": Летица, Томечак, Денсвил (Декарли, 34), Митрович, Пулен, Вормер, Ритс (Байе, 56), Ванакен (Схрейверс, 74), Фоссен, Уэсли. Удаление: Мулумба (Эпен), 88.

Судья: Вербомен (Бельгия).

29 июля. Брюгге. Стадион Jan Breydelstadion.