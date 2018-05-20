"Брюгге" проиграл "Генту" в последнем матче сезона, Габулов снова остался в запасе

"Брюгге" уступил "Генту" в заключительном матче сезона-2017/18 - 0:1. Клуб уже обеспечил себе чемпионский титул, и игра не имела для него турнирного значения. Российский голкипер "Брюгге" Владимир Габулов остался в запасе. Всего за бельгийскую команду он провел 10 матчей и пропустил 21 гол.

"Брюгге" сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов. Занявший второе место "Стандард" примет участие в отборочном турнире. "Андерлехт" и "Гент" попали в Лигу Европы, а "Генк" разыграет еще одну путевку в еврокубок с победителем встречи "Зюлте-Варегем" - "Локерен".

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10-й тур

"Брюгге" - "Генк" - 0:1 (0:1)

Гол: Кубо, 28.