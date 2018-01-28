18:20 | Футбол — Зарубежные

"Брюгге" проиграл "Генту". Габулов отбил пенальти, но снова пропустил два мяча

Владимир ГАБУЛОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Владимир ГАБУЛОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"Брюгге" в гостевом матче 24-го тура чемпионата Бельгии уступил "Генту" (0:2).

 
Сегодня. Гент. &quot;Гент&quot; - &quot;Брюгге&quot; - 2:0. Российский вратарь гостей Владимир ГАБУЛОВ в третий раз пропустил два мяча.Габулов взял пенальти. Но снова дважды пропустил

В составе гостей третью встречу (1 победа, 1 ничья, 1 поражение) провел российский голкипер Владимир Габулов. Как и в первых двух он пропустил два мяча.

"Брюгге" после 24 туров занимает первое место в таблице, опережая "Шарлеруа" на 11 очков.

Чемпионат Бельгии

Высшая лига

24-й тур 

"Гент" - "Брюгге" - 2:0 (0:0)

Голы: Андрияшевич, 65 (1:0). Калу, 78 (2:0).

Нереализованный пенальти: Гиго (Гент), 78 (вратарь).

Гент - Брюгге

 

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Платошкин Андрей

Владимира надо ставить в двухраундовых матчах на вылет, когда команда первый матч 3:0 выиграла. Можно на поле не выходить, он все равно свои 2 пропустит и не более)))

20:36

PvsZ

Если защитники считают ворон и не успевают накрыть добивающего, при чём тут вратарь?

19:20

SUNDESIGN

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср__________что с тобой произошло? почему ты такое г*вно??

19:14

SUNDESIGN

это просто уродство..моральное уродство

19:13

SUNDESIGN

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср________какие же вы мерзкие, с*ка!!

19:12

shpasic

стабильность - признак мастерства!

18:39

Мойка для бомжей

Главное что Стасик верит в слабейшего вратаря

18:36

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Ставку, чо ли сделать, сколько ОН мячей пропустит в след. туре... А второй лот, через сколько матчей ЕГО выгонят, навзнич...

18:24