"Брюгге" проиграл "Генту". Габулов отбил пенальти, но снова пропустил два мяча

"Брюгге" в гостевом матче 24-го тура чемпионата Бельгии уступил "Генту" (0:2).

В составе гостей третью встречу (1 победа, 1 ничья, 1 поражение) провел российский голкипер Владимир Габулов. Как и в первых двух он пропустил два мяча.

"Брюгге" после 24 туров занимает первое место в таблице, опережая "Шарлеруа" на 11 очков.

Чемпионат Бельгии

Высшая лига

24-й тур

"Гент" - "Брюгге" - 2:0 (0:0)

Голы: Андрияшевич, 65 (1:0). Калу, 78 (2:0).

Нереализованный пенальти: Гиго (Гент), 78 (вратарь).