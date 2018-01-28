"Брюгге" проиграл "Генту". Габулов отбил пенальти, но снова пропустил два мяча

"Брюгге" в гостевом матче 24-го тура чемпионата Бельгии уступил "Генту" (0:2).
В составе гостей третью встречу (1 победа, 1 ничья, 1 поражение) провел российский голкипер Владимир Габулов. Как и в первых двух он пропустил два мяча.
"Брюгге" после 24 туров занимает первое место в таблице, опережая "Шарлеруа" на 11 очков.
Чемпионат Бельгии
Высшая лига
24-й тур
"Гент" - "Брюгге" - 2:0 (0:0)
Голы: Андрияшевич, 65 (1:0). Калу, 78 (2:0).
Нереализованный пенальти: Гиго (Гент), 78 (вратарь).
Габулов снова пропустил! В третьем матче подряд. Но едва ли виноват. pic.twitter.com/0MPfuwyW2U– Mike Goncharov (@gribo4ki) 28 января 2018 г.
Что ж за невезуха!!! Габулов тащит пенальти, но... из партнёров никто не помог. 0:2 pic.twitter.com/e163B45iTs– Mike Goncharov (@gribo4ki) 28 января 2018 г.
Платошкин Андрей
Владимира надо ставить в двухраундовых матчах на вылет, когда команда первый матч 3:0 выиграла. Можно на поле не выходить, он все равно свои 2 пропустит и не более)))
20:36
PvsZ
Если защитники считают ворон и не успевают накрыть добивающего, при чём тут вратарь?
19:20
SUNDESIGN
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср__________что с тобой произошло? почему ты такое г*вно??
19:14
SUNDESIGN
это просто уродство..моральное уродство
19:13
SUNDESIGN
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср________какие же вы мерзкие, с*ка!!
19:12
shpasic
стабильность - признак мастерства!
18:39
Мойка для бомжей
Главное что Стасик верит в слабейшего вратаря
18:36
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Ставку, чо ли сделать, сколько ОН мячей пропустит в след. туре... А второй лот, через сколько матчей ЕГО выгонят, навзнич...
18:24