"Брюгге" проиграл "Андерлехту", Габулов пропустил 21 гол в 10 матчах

"Андерлехт" обыграл "Брюгге" в выездном матче 7-го тура чемпионской группы бельгийской высшей лиги. 90 минут в составе хозяев провел российский голкипер Владимир Габулов. Для него это десятая игра в составе бельгийского клуба, в которых он пропустил в общей сложности 21 гол (17 голов в 9 играх чемпионата и 4 - в одной встрече Кубка).

"Брюгге", несмотря на поражение, сохранил лидерство в турнирной таблице, однако отставание "Андерлехта" составляет всего 2 очка за три игры до конца сезона.

В оставшихся турах "Брюгге" предстоят выездные встречи с "Шарлеруа" и "Стандардом" и домашняя с "Гентом". У "Андерлехта" впереди домашний матч со "Стандардом", выездной с "Гентом", а завершают сезон брюссельцы дома с "Генком".

Чемпионат Бельгии

Высшая лига

Плей-офф I

7-й тур

"Брюгге" - "Андерлехт" - 1:2 (0:0)

Голы: Теодорчик, 50 (0:1). Мориока, 73 (0:2). Диаби, 80 (1:2).

"Брюгге": ГАБУЛОВ, Денсвил (Рафаэлов, 78), Мехеле, Кулс (Деннис, 70), Пулен, Вормер, Ванакен, Накамба, Диаби, Уэсли (Фоссен, 78), Диатта.