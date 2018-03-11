"Брюгге" переиграл "Сент-Труйден", Габулов опять остался в запасе

В матче 30-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде обыграл "Сент-Труйден" со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник гостей Руд Вормер.
Российский вратарь черно-синих Владимир Габулов был включен в заявку, но всю встречу провел на скамейке запасных.
"Брюгге" лидирует в Высшей лиге, набрав 67 очков. "Сент-Труйден", в активе которого 37 очков, занимает десятое месте.
Чемпионат Бельгии
Высшая лига
30-й тур
"Сент-Труйден" - "Брюгге" - 0:1 (0:0)
Гол: Вормер, 69 (0:1).
"Брюгге": Фермер, Денсвил (Шольц, 73), Мехеле, Митрович, Вормер, Класи (Рафаэлов, 62), Накамба, Влитинк, Лимбомб, Диаби (Уэсли, 70), Деннис.
Предупреждения: Лимбомб, 55. Шольц, 76. Митрович, 84. Рафаэлов, 85.
Судья: Ламбрехтс.
11 марта. Сент-Труйден. Стадион Stayen.
Edmundo.Baldivieso
Секрет успеха - Габулов на скамейке.
21:05
Slim Taller
Ну а как иначе?! Выпустят - будет минимум два.
20:10
James Gang
Полировщик скамейки...
19:26
Kupservas
Нашел свое место в Брюгге...
19:06
shpasic
не опять, а снова))
18:57