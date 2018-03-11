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"Брюгге" переиграл "Сент-Труйден", Габулов опять остался в запасе

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В матче 30-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде обыграл "Сент-Труйден" со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник гостей Руд Вормер.

Российский вратарь черно-синих Владимир Габулов был включен в заявку, но всю встречу провел на скамейке запасных.

"Брюгге" лидирует в Высшей лиге, набрав 67 очков. "Сент-Труйден", в активе которого 37 очков, занимает десятое месте.

Чемпионат Бельгии

Высшая лига

30-й тур

"Сент-Труйден" - "Брюгге" - 0:1 (0:0)

Гол: Вормер, 69 (0:1).

"Брюгге": Фермер, Денсвил (Шольц, 73), Мехеле, Митрович, Вормер, Класи (Рафаэлов, 62), Накамба, Влитинк, Лимбомб, Диаби (Уэсли, 70), Деннис.

Предупреждения: Лимбомб, 55. Шольц, 76. Митрович, 84. Рафаэлов, 85.

Судья: Ламбрехтс.

11 марта. Сент-Труйден. Стадион Stayen.

Сент-Труйден - Брюгге

Турнирная таблица чемпионата Бельгии

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Edmundo.Baldivieso

Секрет успеха - Габулов на скамейке.

21:05

Slim Taller

Ну а как иначе?! Выпустят - будет минимум два.

20:10

James Gang

Полировщик скамейки...

19:26

Kupservas

Нашел свое место в Брюгге...

19:06

shpasic

не опять, а снова))

18:57

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