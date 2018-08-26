"Брюгге" обыграл "Андерлехт", Габулов снова не попал в заявку

"Брюгге" победил "Андерлехт" в матче 5-го тура чемпионата Бельгии - 2:1. В матче двух самых титулованных клубов страны за "Андерлехт" 90 минут отыграл бывший защитник "Краснодара", "Алании" и "Томи" Огнен Враньеш.

Российский голкипер "Брюгге" Владимир Габулов снова не попал в заявку на матч. Оне не выходил на поле с 6 мая, а не входил в число запасных с 20 мая.

Чемпионат Бельгии

Высшая лига

5-й тур

"Брюгге" - "Андерлехт" - 2:1 (2:1)

Голы: Деннис, 3 (1:0). Мусона, 19 (1:1). Ванакен, 43 (2:1).