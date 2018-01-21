"Брюгге" на последних минутах вырвал ничью в первом матче Габулова. Видео

В матче 22-го тура чемпионата Бельгии "Антверпен" дома сыграл вничью с "Брюгге" - 2:2. Хозяева после первого тайма вели со счетом 2:0 - отличились полузащитник Матеус и нападающий Виллиам Овусу.
Черно-синие смогли вырвать ничью на последних минутах встречи - на 89-й забил защитник Иван Томечак и на 90+3-й сравнял счет хавбек Руд Вормер.
Эта игра стала первой для российского вратаря "Брюгге" Владимира Габулова в Лиге.
"Брюгге" занимает первое место турнирной таблицы, "Антверпен" - 4-е.
Чемпионат Бельгии
Высшая лига
22-й тур
"Антверпен" - "Брюгге" - 2:2 (2:0)
Голы: Матеус, 25 (1:0). Овусу, 44 (2:0). Томечак, 90 (2:1). Вормер, 90+2 (2:2).
"Брюгге": Габулов, Томечак, Денсвил (Накамба, 57), Мехеле, Кулс, Пулен, Вормер, Класи, Ванакен, Диаби (Фоссен, 72), Уэсли (Деннис, 64).
Предупреждения: Денсвил, 9. Класи, 27. Томечак, 42. Кулс, 59.
Судья: Дельферье.
21 января. Антверпен. Стадион Bosuilstadion.
Габулов пропустил первый гол в чемпионате Бельгии pic.twitter.com/IJNty2j9Wp– СЭ Футбол (@football_se) 21 января 2018 г.
А Габулов пропустил второй гол. "Антверпен" – "Брюгге" – 2:0 после первого тайма https://t.co/HXdxbI1b41 pic.twitter.com/toh0wXR6d0– СЭ Футбол (@football_se) 21 января 2018 г.
Бу-га-га!
Антверпен 2 раза в створ попал.
18:30
Serenky25
В голах не виноват. Интересно как вобщем сыграл.
18:28
Бу-га-га!
Вова сделал результат.))
18:28