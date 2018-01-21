"Брюгге" на последних минутах вырвал ничью в первом матче Габулова. Видео

В матче 22-го тура чемпионата Бельгии "Антверпен" дома сыграл вничью с "Брюгге" - 2:2. Хозяева после первого тайма вели со счетом 2:0 - отличились полузащитник Матеус и нападающий Виллиам Овусу.

Черно-синие смогли вырвать ничью на последних минутах встречи - на 89-й забил защитник Иван Томечак и на 90+3-й сравнял счет хавбек Руд Вормер.

Эта игра стала первой для российского вратаря "Брюгге" Владимира Габулова в Лиге.

"Брюгге" занимает первое место турнирной таблицы, "Антверпен" - 4-е.

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22-й тур

"Антверпен" - "Брюгге" - 2:2 (2:0)

Голы: Матеус, 25 (1:0). Овусу, 44 (2:0). Томечак, 90 (2:1). Вормер, 90+2 (2:2).

"Брюгге": Габулов, Томечак, Денсвил (Накамба, 57), Мехеле, Кулс, Пулен, Вормер, Класи, Ванакен, Диаби (Фоссен, 72), Уэсли (Деннис, 64).

Предупреждения: Денсвил, 9. Класи, 27. Томечак, 42. Кулс, 59.

Судья: Дельферье.

21 января. Антверпен. Стадион Bosuilstadion.