"Брюгге" без Габулова в меньшинстве победил "Мукрон"

"Брюгге" на чужом поле матче 2-го тура чемпионата Бельгии обыграл "Мукрон" (1:0). Гости с 11-й минуты играли в меньшинстве.
Российского вратаря "Брюгге" Владимира Габулова в заявке на эту встречу не было.
Чемпионат Бельгии
Высшая лига
2-й тур
"Мукрон-Перювельз" – "Брюгге" – 0:1 (0:0)
Гол: Кулс, 55.
"Брюгге": Летица, Томечак (Кулс, 46), Шольц, Митрович, Пулен, Вормер, Ритс, Ванакен, Фоссен (Перес, 87), Уэсли, Арно Данджума (Деннис, 78).
Удаление: Уэсли (Б), 11.
Судья: Буко.
5 августа. Мукрон. Стадион Le Cannonier.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belgium/highest/2018-2019/