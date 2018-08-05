"Брюгге" без Габулова в меньшинстве победил "Мукрон"

"Брюгге" на чужом поле матче 2-го тура чемпионата Бельгии обыграл "Мукрон" (1:0). Гости с 11-й минуты играли в меньшинстве.

Российского вратаря "Брюгге" Владимира Габулова в заявке на эту встречу не было.

Чемпионат Бельгии

Высшая лига

2-й тур

"Мукрон-Перювельз" – "Брюгге" – 0:1 (0:0)

Гол: Кулс, 55.

"Брюгге": Летица, Томечак (Кулс, 46), Шольц, Митрович, Пулен, Вормер, Ритс, Ванакен, Фоссен (Перес, 87), Уэсли, Арно Данджума (Деннис, 78).

Удаление: Уэсли (Б), 11.

Судья: Буко.

5 августа. Мукрон. Стадион Le Cannonier.