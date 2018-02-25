"Брюгге" без Габулова сыграл вничью со "Стандардом"

Матч 28-го тура чемпионата Бельгии "Стандард" - "Брюгге" завершился вничью - 1:1. В составе хозяев отличился экс-полузащитник "Анжи" Мехди Карсела-Гонсалес. У черно-синих забил нападающий Эммануэл Деннис.

Отметим, что российских вратарь гостей Владимир Габулов всю игру провел на скамейке запасных.

"Стандард" занимает седьмое место турнирной таблицы Высшей лиги, набрав 38 очков. "Брюгге", в активе которого 61 очков, лидирует в национальном первенстве.

Чемпионат Бельгии

Высшая лига

28-й тур

"Стандард" - "Брюгге" - 1:1 (1:0)

Голы: Карсела-Гонсалес, 31 (1:0). Деннис, 72 (1:1).

"Брюгге": Фермер, Денсвил, Мехеле, Митрович, Кулс, Вормер, Класи (Симонс, 90), Ванакен, Лимбомб (Туба, 87), Диаби (Деннис, 63), Уэсли.

Предупреждение: Митрович, 90+2.

25 февраля. Льеж. Стадион Maurice Dufrasne (Sclessin).

Турнирная таблица чемпионата Бельгии