"Брюгге" без Габулова сыграл вничью со "Стандардом"

Матч 28-го тура чемпионата Бельгии "Стандард" - "Брюгге" завершился вничью - 1:1. В составе хозяев отличился экс-полузащитник "Анжи" Мехди Карсела-Гонсалес. У черно-синих забил нападающий Эммануэл Деннис.
Отметим, что российских вратарь гостей Владимир Габулов всю игру провел на скамейке запасных.
"Стандард" занимает седьмое место турнирной таблицы Высшей лиги, набрав 38 очков. "Брюгге", в активе которого 61 очков, лидирует в национальном первенстве.
Чемпионат Бельгии
Высшая лига
28-й тур
"Стандард" - "Брюгге" - 1:1 (1:0)
Голы: Карсела-Гонсалес, 31 (1:0). Деннис, 72 (1:1).
"Брюгге": Фермер, Денсвил, Мехеле, Митрович, Кулс, Вормер, Класи (Симонс, 90), Ванакен, Лимбомб (Туба, 87), Диаби (Деннис, 63), Уэсли.
Предупреждение: Митрович, 90+2.
25 февраля. Льеж. Стадион Maurice Dufrasne (Sclessin).