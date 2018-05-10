"Брюгге" без Габулова победил "Шарлеруа". До чемпионства - 3 очка

"Брюгге" обыграл "Шарлеруа" в выездном матче 8-го тура чемпионского плей-офф. Российский голкипер гостей Владимир Габулов остался в этой игре в запасе. Всего он провел за "Брюгге" 10 матчей, в которых пропустил 21 гол.

"Брюгге" лидирует в турнирной таблице, опережая "Стандард" на 4 очка. Для завоевания чемпионского титула клубу достаточно одержать хотя бы одну победу в двух оставшихся встречах - против "Стандарда" (в гостях) и "Гента" (дома).

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8-й тур

"Шарлеруа" - "Брюгге" - 1:3 (1:0)

Голы: Резаеи, 18 - с пенальти (1:0). Вормер, 64 (1:1). Ванакен, 71 (1:2). Фоссен, 73 (1:3).

"Брюгге": Хорват, Денсвил, Мехеле, Кулс (Фоссен, 60), Пулен, Вормер, Класи (Ванакен, 46), Накамба, Уэсли (Симонс, 79), Деннис, Диатта.