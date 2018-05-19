Брестское "Динамо" выиграло Кубок Белоруссии через 4 дня после назначения Марадоны

Брестское "Динамо" третий раз в истории и второй год подряд стало обладателем Кубка Белоруссии. В финальном матче клуб обыграл бессменного чемпиона страны последних 12 лет БАТЭ.

Четыре дня назад, 15 мая, председателем правления "Динамо" был назначен чемпион мира-1986, бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона.

Первый гол "Динамо" забил экс-форвард сборной Украины Артем Милевский, а победный - бывший защитник московского "Динамо" и "Томи "Павел Нехайчик. Также на поле появился экс-голкипер "Оренбурга" Александр Гутор.

За БАТЭ сыграли экс-хавбек "Штутгарта", "Арсенала", "Барселоны" и "Крыльев Советов" Александр Глеб, Станислав Драгун (экс-"Крылья Советов", "Оренбург" и "Динамо") и Максим Скавыш (экс-"Балтика").

Кубок Белоруссии

Финал

БАТЭ - "Динамо" Брест - 2:3 (1:1)

Голы: Иванич, 13 (1:0). Милевский, 34 (1:1). Иванич, 49 (2:1). Фамейех, 76 (2:2). Нехайчик, 89 (2:3).