Брестское "Динамо" на глазах у Марадоны уступило "Шахтеру". Фото

"Динамо" (Брест) уступило солигорскому "Шахтеру" (1:3) в матче 16-го тура чемпионата Белоруссии. Это первая игра команды, которую посетил председатель правления клуба, знаменитый экс-форвард сборной Аргентины Диего Марадона.

16 июля аргентинец прибыл в Брест, после чего его встретили в аэропорту хлебом-солью. Контракт 57-летнего специалиста с клубом рассчитан на три года. Сообщалось, что Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию.

Чемпионат Белоруссии

16-й тур

"Динамо" (Брест) – "Шахтер" (Солигорск) – 1:3 (1:1)

Голы: Савицкий, 25 – Кузьменок, 33, Бакай, 65 (с пенальти), Лаптев, 86