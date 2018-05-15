Брестское "Динамо" ищет водителя и уборщицу дома, владеющих испанским языком

Брестское "Динамо" в своем официальном Твиттере объявило о вакансиях водителя и уборщицы дома, которые владеют испанским языком. Ранее сообщалось, что главным тренером команды станет Диего Марадона.

До этого агент аргентинца Стефано Сеси заявлял, что его клиент дал согласие на предложение. Команда после восьми туров занимает восьмое место в чемпионате Белоруссии.

Последним местом работы 57-летнего аргентинца был клуб "Аль-Фуджайра" из ОАЭ.