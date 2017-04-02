Брендан Роджерс: "Селтик" входил бы в топ-6 клубов чемпионата Англии"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс заявил, что его команда могла бы играть в чемпионате Англии и входила бы в группу лидеров. Специалист уверен, что "Селтик" – знаковый для всего мира клуб и у него была бы большая поддержка. Клуб из Глазго в шестой раз подряд и в 48-й в своей истории стал чемпионом Шотландии. Последний раз другая команда выигрывала трофей в 2010 году.

– Могли бы мы играть в чемпионате Англии? Да, конечно, – цитирует Sky Sports Роджерса. – У меня нет никаких сомнений, потому что у нас есть кельтский фактор. На каждую игру приходит 60 тысяч болельщиков. Даже не имея больших денег "Селтик" мог играть в премьер-лиге. Это один из самых знаковых клубов в мире, так что нет никаких сомнений в том, что он смог бы конкурировать в чемпионате Англии. Представьте, как бы его поддерживали. "Селтик" входил бы в топ-6 клубов премьер-лиги.