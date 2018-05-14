Бразильский вратарь пользовался смартфоном во время матча. Видео

Вратарь "Атлетику Паранаэнсе" Сантос Нету во время домашнего матча пятого тура чемпионата Бразилии против "Атлетику Минейру" не стеснялся пользоваться смартфоном. Встреча завершилась поражением команды коммуникабельного вратаря со счетом 1:2.

Olha isso kkkkkk, oSantos, goleiro do Atlético Paranaense, com o celular no meio do jogo!!! Que barato!!!!#LargaOcelular e #GoleiroNoCelular pic.twitter.com/ScnnsfN5HL – Benjamin Back (@benjaminback) 13 мая 2018 г.