16:59 | Футбол — Зарубежные

Бразильский вратарь пользовался смартфоном во время матча. Видео

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Вратарь "Атлетику Паранаэнсе" Сантос Нету во время домашнего матча пятого тура чемпионата Бразилии против "Атлетику Минейру" не стеснялся пользоваться смартфоном. Встреча завершилась поражением команды коммуникабельного вратаря со счетом 1:2.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Serenky25

Навигатор мяча использовал. (((:

17:15

Albertozi

Просто беспредел!(((

17:08

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