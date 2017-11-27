Боснийский клуб покрасил мячи в красный цвет, чтобы избежать переноса матча. Не помогло

Руководство боснийского "Железничара" пошло на нетривиальный ход, чтобы избежать переноса матча чемпионата против "Сараево". Игра должна была пройти в снегопад, а у клуба не оказалось в наличии мячей яркого цвета для игры на снегу. Представители клуба в спешном порядке покрасили обычные белые мячи в красный цвет из баллончика.

Mala Željima manufaktura fudbalskih lopti pic.twitter.com/2L2Lt3Aqog – dosadan sam sebi (@onajotamo) 26 ноября 2017 г. Впрочем, такая хитрость им не помогла, и встреча все же была перенесена на понедельник. Клубы уже играли мячами оранжевого цвета. При этом поле удалось очистить от снега, и оранжевый мяч было видно хуже, чем белый.