20:25 | Футбол — Зарубежные

Боснийский клуб покрасил мячи в красный цвет, чтобы избежать переноса матча. Не помогло


Руководство боснийского "Железничара" пошло на нетривиальный ход, чтобы избежать переноса матча чемпионата против "Сараево". Игра должна была пройти в снегопад, а у клуба не оказалось в наличии мячей яркого цвета для игры на снегу. Представители клуба в спешном порядке покрасили обычные белые мячи в красный цвет из баллончика. 

Впрочем, такая хитрость им не помогла, и встреча все же была перенесена на понедельник. Клубы уже играли мячами оранжевого цвета. При этом поле удалось очистить от снега, и оранжевый мяч было видно хуже, чем белый. 

 

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