Бородюк взял на себя вину за неудачи сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк принял участие в заседании тренерского совета Федерации футбола страны, сообщает prosports.kz. Специалист доложил о причинах неудовлетворительных результатов сборной. Он посетовал на сжатые сроки подготовки команды к официальным играм из-за неудобного календаря. Также Бородюк взял на себя ответственность за неудачные выступления сборной.
Окончательное решение о судьбе Бородюка будет принято руководством федерации в ближайшее время.
Бородюк возглавил сборную Казахстана в феврале 2017 года. Под его руководством команда проиграла шесть матчей из семи.
Serenky25
Есть еще волшебник. Тигров дрессировал даже. Свободен сейчас.
17:50 8 января
kolyan-beckham
сборная Казахстана...они хотели чтоб Бородюк им золото ЧМ взял? Ну, а Бородюк может ещё и вину за кризис на себя возмёт?))
17:21 8 января