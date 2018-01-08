17:10 8 января | Футбол — Зарубежные

Бородюк взял на себя вину за неудачи сборной Казахстана

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Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк принял участие в заседании тренерского совета Федерации футбола страны, сообщает prosports.kz. Специалист доложил о причинах неудовлетворительных результатов сборной. Он посетовал на сжатые сроки подготовки команды к официальным играм из-за неудобного календаря. Также Бородюк взял на себя ответственность за неудачные выступления сборной.

Окончательное решение о судьбе Бородюка будет принято руководством федерации в ближайшее время. 

Бородюк возглавил сборную Казахстана в феврале 2017 года. Под его руководством команда проиграла шесть матчей из семи.

Дополнительная информация

https://prosports.kz/news/259169

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Serenky25

Есть еще волшебник. Тигров дрессировал даже. Свободен сейчас.

17:50 8 января

kolyan-beckham

сборная Казахстана...они хотели чтоб Бородюк им золото ЧМ взял? Ну, а Бородюк может ещё и вину за кризис на себя возмёт?))

17:21 8 января