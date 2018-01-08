Бородюк взял на себя вину за неудачи сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк принял участие в заседании тренерского совета Федерации футбола страны, сообщает prosports.kz. Специалист доложил о причинах неудовлетворительных результатов сборной. Он посетовал на сжатые сроки подготовки команды к официальным играм из-за неудобного календаря. Также Бородюк взял на себя ответственность за неудачные выступления сборной.

Окончательное решение о судьбе Бородюка будет принято руководством федерации в ближайшее время.

Бородюк возглавил сборную Казахстана в феврале 2017 года. Под его руководством команда проиграла шесть матчей из семи.