Болт дебютировал в профессиональном футболе. Видео

Восьмикратный олимпийский чемпион, спринтер Усэйн Болт дебютировал в составе австралийского "Сентрал Кост Маринерс" в товарищеском матче против команды "Сентрал Кост Селект".

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу "Маринерс". Болт провел на поле несколько минут. За его дебютом наблюдало 9958 человек.

Напомним, 32-летний ямаец подписал контракт с клубом, по условиям которого он будет тренироваться с командой. Решение о том, заключат ли с ним контракт, боссы клуба могут принять по итогам восьминедельного тренировочного периода.