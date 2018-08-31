Болт дебютировал в профессиональном футболе. Видео

Восьмикратный олимпийский чемпион, спринтер Усэйн Болт дебютировал в составе австралийского "Сентрал Кост Маринерс" в товарищеском матче против команды "Сентрал Кост Селект".
Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу "Маринерс". Болт провел на поле несколько минут. За его дебютом наблюдало 9958 человек.
Напомним, 32-летний ямаец подписал контракт с клубом, по условиям которого он будет тренироваться с командой. Решение о том, заключат ли с ним контракт, боссы клуба могут принять по итогам восьминедельного тренировочного периода.
A moment in sporting history is made. @usainbolt, the footballer, steps onto the pitch in Yellow & Navy. ⚡️ #CCMFC #ALeague pic.twitter.com/3j9ZuEvTsf– Central Coast Mariners (@CCMariners) 31 августа 2018 г.