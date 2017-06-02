23:20 2 июня | ФУТБОЛ — Зарубежные

Болельщики "Базеля" массово выбежали на поле, чтобы попрощаться с президентом

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Болельщики "Базеля" в массовом порядке выбежали на поле в матче 36-го тура чемпионата Швейцарии против "Санкт-Галлена". Фанаты решили попрощаться с президентом клуба Бернардом Хойслером, который работает в "Базеле" последние 10 лет и покидает его по окончании сезона. Фанаты вынесли баннер с благодарностью главе клуба.

"Базель" в сезоне-2016/17 завоевал чемпионский титул.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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П_о_в_а_р

Спартаковцы, угомонитесь уже. Хватит уже на поля футбольные выбегать. Это не Федун уходит.

23:29 2 июня