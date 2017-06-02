Болельщики "Базеля" массово выбежали на поле, чтобы попрощаться с президентом

Болельщики "Базеля" в массовом порядке выбежали на поле в матче 36-го тура чемпионата Швейцарии против "Санкт-Галлена". Фанаты решили попрощаться с президентом клуба Бернардом Хойслером, который работает в "Базеле" последние 10 лет и покидает его по окончании сезона. Фанаты вынесли баннер с благодарностью главе клуба.

"Базель" в сезоне-2016/17 завоевал чемпионский титул.