Болельщики "Базеля" массово выбежали на поле, чтобы попрощаться с президентом

Болельщики "Базеля" в массовом порядке выбежали на поле в матче 36-го тура чемпионата Швейцарии против "Санкт-Галлена". Фанаты решили попрощаться с президентом клуба Бернардом Хойслером, который работает в "Базеле" последние 10 лет и покидает его по окончании сезона. Фанаты вынесли баннер с благодарностью главе клуба.
"Базель" в сезоне-2016/17 завоевал чемпионский титул.
The Muttenzerkurve says goodbye to President Bernhard Heusler. #ChapeauBärni #FCBasel pic.twitter.com/PS8cRXlb7r– FC Basel 1893 EN (@FC_Basel_en) 2 июня 2017 г.
П_о_в_а_р
Спартаковцы, угомонитесь уже. Хватит уже на поля футбольные выбегать. Это не Федун уходит.
23:29 2 июня