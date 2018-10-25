Болельщик, побывавший на 500 стадионах, назвал лучший

Итальянский болельщик Федерико Роччио назвал лучший для него стадион. За свою жизнь он побывал на 500 аренах. По мнению Роччио, лучшим в мире стадионом является "Селтик Парк" в Глазго, где он был 26 ноября 2013 года, когда игроки шотландского клуба проиграли "Милану" (0:3) в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов.

- Я был в 25 странах мира, включая Германию, Францию, Испанию и Англию, но именно на "Селтик Парк" я ревел, - цитирует Daily Record Роччио. - Несмотря на разгромное поражение, фанаты "Селтика" продолжали поддерживать команду, а потом пригласили нас, итальянских болельщиков, выпить с ними. Это была фантастика.