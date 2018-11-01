"Бока Хуниорс" сыграет с "Ривер Плейт" в финале Кубка Либертадорес

"Бока Хуниорс" сыграл вничью с "Палмейрас" в ответном матче 1/2 финала Кубка Либертадорес. Аргентинская команда одержала победу в первой встрече, поэтому вышла в финал.

В финале "Бока Хуниорс" сыграет с другой аргентинской командой "Ривер Плейт", которая в полуфинале переиграла "Гремиу".

Кубок Либертадорес

1/2 финала

Ответный матч

"Палмейрас" (Бразилия) - "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 2:2 (0:1)

Голы: Абила, 18 (0:1). Луан, 53 (1:1). Гомес, 60 - с пенальти (2:1). Бенедетто, 70 (2:2).

Первый матч - 0:2.