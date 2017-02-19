Билялетдинов может возглавить юрмальский "Спартак" после смены владельца клуба

Российский специалист Ринат Билялетдинов заявил, что может возглавить юрмальский "Спартак" только после смены руководства команды. Напомним, что последним местом работы 59-летнего специалиста был "Рубин", который он покинул в 2015 году.

– Было предложение возглавить команду, но с оговорками о смене владельца клуба, – цитирует ТАСС Билялетдинова. – Сами понимаете, новое руководство по–другому может смотреть на игроков и тренерский штаб, поэтому мы пока не торопимся. Где-то до конца февраля должны определиться, потому что совсем скоро начинается сезон, но присоединиться к команде никогда не поздно.

Пока ничего не знаю, там сложный период, есть определенные юридические моменты, которые они решают. Я только помог им, дал консультацию, потому что они остались без тренера. Им интересна Лига чемпионов, я дал согласие помочь в тренировочном процессе, особенно по работе с молодежью. Оказал им помощь, а дальше уже у меня есть дела и у них.