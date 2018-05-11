"Бэйцзин Гоань" Роджера Шмидта догнал по очкам "Шанхай Шанган"

"Бэйцзин Гоань" сыграл вничью с "Гуанчжоу Фули" в матче 10-го тура чемпионата Китая. Дубль в составе "Фули" оформил Эран Захави. В списке бомбардиров израильтянин идет на втором месте с 9 голами. На один больше забил Ву Лэй из "Шанхай Шанган".

"Бэйцзин Гоань" под управлением немца Роджера Шмидта в турнирной таблице догнал "Шанхай Шанган", в составе которого играют Халк (экс-"Зенит") и Одил Ахмедов (экс-"Краснодар").

Чемпионат Китая

Суперлига

10-й тур

"Бэйцзин Гоань" - "Гуанчжоу Фули" - 2:2 (1:1)

Голы: Бакамбу, 8 (1:0). Захави, 12 (1:1). Захави, 75 (1:2). Бакамбу, 83 (2:2).