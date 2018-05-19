"Бэйцзин Гоань" под руководством Роджера Шмидта обошел в таблице чемпионата клуб Халка

"Бэйцзин Гоань" обыграл "Чанчунь Ятай" в матче 11-го тура китайской суперлиги. Это позволило подопечным Роджера Шмидта выйти на второе место, обойдя "Шанхай Шанган", за который выступают Халк (экс-"Зенит") и Одил Ахмедов (экс-"Краснодар").

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Суперлига

11-й тур

"Чанчунь Ятай" - "Бэйцзин Гоань" - 0:2 (0:1)

Голы: Сориано, 16 (0:1). Бакамбу, 73 (0:2).

"Гуанчжоу Фули" - "Хэнань Цзянье" - 1:1 (0:0)

Голы: Сяо Чжи, 69 (1:0). Рикарду Ваш Те, 90+4 (1:1).

Незабитый пенальти: Захави (Г), 41.

Удаления: Сяо Чжи (Г), 70. Ли Тисян (Г), 90.

"Хэбэй Илиньшаньчжуан" - "Чунцин Лифан" - 2:1 (1:1)

Голы: Чжан Чэндун, 10 (1:0). Хао Луо, 14 (1:1). Цзэ Дин, 71 - в свои ворота (2:1).