Беспредел в Танзании: полицейские бьют спортивного журналиста. Видео

В сети появилось видео, на котором полиция Танзании бьет журналиста во время товарищеского матча между клубами "Симба" и "Асанте Котоко". Причина такого поведения неизвестна, однако налицо явное превышение полномочий: двое полицейских поочереди ударяют человека, который совершенно не оказывает никакого сопротивления.

Футбольная ассоциация Танзании уже выступила с заявлением, в котором всячески порицает такое поведение. Кроме того, отмечается, что по этому поводу будет проведена встреча со спортивными чиновниками страны.