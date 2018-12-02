"Бешикташ" с Вагнером Лав победил "Галатасарай" в стамбульском дерби

"Бешикташ" обыграл "Галатасарай" в матче 14-го тура турецкой суперлиги - 1:0. Единственный мяч провел Адем Ляич с пенальти. На 81-й минуте в составе "Бешикташа" появился бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав. Еще один бывший футболист армейцев Джанер Эркин отыграл за победителей все 90 минут.
В таблице "Бешикташ" догнал "Галатасарай" по очкам и поднялся на третье место в таблице. Лидирует "Истанбул ББ".
Чемпионат Турции
Суперлига
14-й тур
"Бешикташ" - "Галатасарай" - 1:0 (1:0)
Гол: Ляич, 18 - с пенальти.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/turkey/super/2018-2019/
Загрузка...