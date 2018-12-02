"Бешикташ" с Вагнером Лав победил "Галатасарай" в стамбульском дерби

"Бешикташ" обыграл "Галатасарай" в матче 14-го тура турецкой суперлиги - 1:0. Единственный мяч провел Адем Ляич с пенальти. На 81-й минуте в составе "Бешикташа" появился бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав. Еще один бывший футболист армейцев Джанер Эркин отыграл за победителей все 90 минут.

В таблице "Бешикташ" догнал "Галатасарай" по очкам и поднялся на третье место в таблице. Лидирует "Истанбул ББ".

Чемпионат Турции

Суперлига

14-й тур

"Бешикташ" - "Галатасарай" - 1:0 (1:0)

Гол: Ляич, 18 - с пенальти.