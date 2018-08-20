"Бешикташ" с Джанером и без Вагнера Лав обыграл "Эрзурум" без Хубулова

"Бешикташ" одержал волевую победу над "Эрзурумом" в матче 2-го тура чемпионата Турции – 3:1. В стартовом составе победителей вышел экс-игрок ЦСКА Джанер Эркин, замененный в первом тайме из-за травмы. Другой бывший футболист армейцев Вагнер Лав остался в запасе. Российский хавбек новичка турецкой суперлиги Арсен Хубулов также не появился на поле.

"Акхисар" сыграл вничью с "Ризеспором", несмотря на удаление бывшего форварда "Кубани" Евгения Селезнева. Украинец получил красную карточку за плевок в соперника в конце первого тайма.

Действущий чемпион страны "Галатасарай" с минимальным счетом обыграл "Гезтепе", а "Анкарагюджю" одолел "Аланьяспор" в матче с двумя удалениями.

Чемпионат Турции

Суперлига

2-й тур

"Акхисар" – "Ризеспор" – 1:1 (0:1)

Голы: Мурики, 28 (0:1). Юмлу, 66 (1:1).

Удаление: Селезнев (А), 45.

"Эрзурум" – "Бешикташ" – 1:3 (1:0)

Голы: Шчук, 16 (1:0). Генюл, 53 (1:1). Негредо, 76 (1:2). Куарежма, 86 – с пенальти (1:3).

"Аланьяспор" – "Анкарагюджю" – 0:2 (0:0)

Голы: Парлак, 65 (0:1). Пинту, 89 (0:2).

Удаления: Сакей (Ал), 52. Парлак (Ан), 65.

"Галатасарай" – "Гезтепе" – 1:0 (1:0)

Гол: Оньекуру, 42.