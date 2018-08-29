"Бешикташ" представил болельщикам Кариуса

"Бешикташ" представил голкипера Лориса Кариуса в качестве игрока команды, информирует пресс-служба клуба. Турецкий клуб арендовал 25-летнего немца на два сезона. Детали сделки не разглашаются.

– Я здесь, чтобы помочь команде, – приводит пресс-служба клуба слова Кариуса. - Мои товарищи по команде очень поприветствовали меня. Я верю, что мы будем отлично работать вместе. Я смотрел, что написаои обо мне в социальных сетях: люди пишут классные вещи. Это прекрасно. Я был готов к новому опыту и новому приключению.

Кариус сыграл за "Ливерпуль" 49 матчей после перехода в из "Майнца" в 2016 году. Напомним, Кариус подвергся серьезной критике после результативных ошибок в финале Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3) в прошлом сезоне.