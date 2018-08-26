"Бешикташ" без Вагнера Лав и Кариуса проиграл дома "Антальяспору"

"Бешикташ" уступил "Антальяспору" в домашнем матче 3-го тура чемпионата Турции – 2:3. В составе хозяев 90 минут провел экс-хавбек ЦСКА Джанер Эркин, а другой бывший нападающий армейцев Вагнер Лав остался в запасе. В концовке встречи на замену вышел бывший форвард "Рубина" Гекхан Тере. В стартовом составе "Антальяспора" появился экс-хавбек "Динамо" Вильям Венкер. Новичок "Бешикташа" вратарь Лорис Кариус не попал в заявку на матч.

Еще в одной игре "Коньяспор" сыграл вничью с "Бурсаспором" – 1:1. Счет уже на второй минуте открыл бывший нападающий "Крыльев Советов" Адис Яхович.

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3-й тур

"Сивасспор" – "Касымпаша" – 0:3 (0:1)

Голы: Эдуок, 31 (0:1). Диане, 79 (0:2). Диане, 90+1 (0:3).

"Бешикташ" – "Антальяспор" – 2:3 (1:3)

Голы: Дукара, 20 (0:1). Дукара, 24 (0:2). Негредо, 26 (1:2). Куртулуш, 33 (1:3). Пепе, 56 (2:3).

"Коньяспор" – "Бурсаспор" – 1:1 (1:1)

Голы: Яхович, 2 (1:0). Кара, 33 (1:1).