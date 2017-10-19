"Бенфику" могут отправить в низший дивизион из-за незаконных связей с судьями

Полиция Лиссабона провела обыски в офисе "Бенфики" и в доме президента клуба Луиша Филипе Виейры, сообщает TVI24. "Орлов" подозревают в незаконных связях с судьями. Ранее с таким обвинением выступил "Порту". Драконы утверждают, что лиссабонцы вели переписку с 8 арбитрами.

В том случае, если вина будет доказана, клуб могут лишить очков или даже понизить в классе. Напомним, "Бенфика" становилась чемпионом Португалии в последних четырех сезонах. Также команда в 2013 и 2014 годах выходила в финал Лиги Европы.