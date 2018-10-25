"Бенфика" поздравила свой стадион с 15-летием ярким видео

Лиссабонская "Бенфика" в Твиттере выложила яркое видео, где поздравляет свой стадион "Эштадиу да Луж" с 15-летием ярким видео.

"Бенфика" проводит домашние игры на стадионе "Эштадиу да Луж", официальное открытие которого состоялось в октябре 2003 года. В 2004 году стадион принял матчи чемпионата Европы, включая финал между командами Греции и Португалии.

Также на нем состоялся финал Лиги чемпионов в 2014 году, в котором встретились мадридские "Реал" и "Атлетико".