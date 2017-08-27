"Бенфика" потеряла первые очки в матче с "Риу Аве"

"Бенфика" в матче 4-го тура чемпионата Португлаии на выезде сыграла вничью с "Риу Аве" - 1:1. Хозяева открыли счет во втором тайме - в свои ворота мяч отправил защитник Лисандро Лопес. "Орлы" отыгрались быстро - через пять минут Жонас реализовал пенальти.

Для "Бенфики" эта потеря очков стала первой в новом сезоне. Обойти команду в таблице имеют шанс "Порту" и "Спортинг", если выиграют свои матчи. Напомним, "Бенфика" является соперником ЦСКА в Лиге чемпионов.

Чемпионат Португалии

4-й тур

"Риу Аве" - "Бенфика" - 1:1 (0:0)

Голы: Лопес, 61 (1:0) - в свои ворота. Жонас, 66 (1:1) - с пенальти.